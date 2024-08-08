«Ростех» передал в войска партию танков с антидроновой защитой

«Ростех»: в войска передана партия танков Т-80БВМ с антидроновой защитой

В российские войска передана партия танков Т-80БВМ с новой антидроновой защитой. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Поставку осуществил «Омсктрансмаш». «Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что по ряду характеристик танки Т-80БВМ превосходят западные аналоги.

В июле Минобороны России рассказало, что экипаж танка Т-80 группировки войск «Восток», который поддерживал штурмовиков при взятии Старомайорского на южнодонецком направлении, установил на машину дополнительную защиту от дронов и мин.