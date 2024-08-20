Военврач заявил об отличных от других ранениях военнослужащих в Курской области

Военврач: в Курской области большая часть ранений пулевые из-за плотного боя

Ранения военнослужащих в Курской области отличаются от тех, с которыми бойцы сталкиваются на других участках фронта. Об этом сообщил военный врач с позывным «Фрегат», чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы столкнулись с тем, что большинство ранений, если не большинство, то большая часть ранений - это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт», — сказал медик.

По его словам, на других направлениях боевых действий в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие преимущественно получают ранения осколочного типа.

Военврач с позывным «Фрегат» также рассказал о том, как военные врачи эвакуировали раненых и попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы. Медики смогли вступить в бой и спасти товарищей, несмотря на полученные ранения.

Бои в Курской области идут две недели. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. О судьбе двух тысячах граждан, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, властям ничего не известно.