Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях ВСУ

ЧВК Forward Observation Group отказалась обсуждать атаку на Курскую область

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group отказалась комментировать свое участие в операциях Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также в атаках на Курскую область. Об этом передает РИА Новости.

«При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины (СБУ) все вопросы должны быть адресованы непосредственно им. Мы не можем комментировать это», — ответили в ЧВК на вопрос о том, участвуют ли их боевики в атаке ВСУ на Курскую область.

20 августа ЧВК Forward Observation Group подтвердила участие в атаках ВСУ на Курскую область и опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) фото со своими наемниками. На кадрах военные позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы украинских бойцов. В качестве геолокации указана Курская область, подпись к публикации гласит: «The boys in Kursk» («Парни в Курске» — прим. «Ленты.ру»).