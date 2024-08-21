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12:53, 21 августа 2024Наука и техника

Американский регулятор одобрил модернизацию спутников Starlink первого поколения

США одобрили модернизацию спутников Starlink первого поколения

Фото: Jon Nazca / Reuters

Компания SpaceX получила от Федеральной комиссии по связи США одобрение на модернизацию спутников Starlink первого поколения. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Внесенные с разрешения регулятора изменения в лицензию позволяют американской компании на низкой околоземной орбите эксплуатировать до 4408 спутников первого поколения с использованием технологий группировки второго поколения. При этом SpaceX уже обладает отдельным разрешением, позволяющим компании запустить до 7500 космических аппаратов второго поколения.

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Ранее ученый из Международного астрономического союза Энтони Маллама заметил, что новые спутники SpaceX Starlink Direct to Cell (DTC) оказались значительно ярче уже выведенных на орбиту моделей.

В июне глава SpaceX Илон Маск рассказал о компактном терминале для спутникового интернета Starlink.

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      Иван Потапов
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