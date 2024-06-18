Илон Маск представил компактный терминал для Starlink

Starlink выпустила компактный терминал для переноски в рюкзаке

Глава SpaceX Илон Маск рассказал о компактном терминале для спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание Teslarati.

Общаясь с подписчиками в X, Маск заметил, что новый терминал Starlink получит компактные габариты. Предприниматель отметил, что устройство будет стоить вдвое дешевле обычного терминала, однако не раскрыл точную стоимость.

«Этот продукт изменит мир», — заметил Илон Маск. По его словам, терминал можно переносить в рюкзаке и разворачивать на местности за пять минут. Маск отметил, что, несмотря на компактность, представленный девайс способен транслировать 4К-видео с минимальной задержкой на несколько устройств одновременно.

Терминал имеет длину 28,9 сантиметра и ширину 24,8 сантиметра. По словам Маска, гаджет поступит в продажу в течение нескольких месяцев.

Журналисты Teslarati заметили, что рекомендованная розничная цена на классический терминал Starlink составляет 499 долларов. По прогнозу специалистов, компактный терминал обойдется примерно в 250 долларов.

В середине июня корпорация SpaceX начала продавать терминалы для подключения к сети спутникового интернета Starink со скидкой — за 499 долларов. В ряде регионов США оборудование оказалось доступно за 299 долларов.