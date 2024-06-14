ArsTechnica: терминалы Starlink подешевели в два раза, до 300 долларов

Корпорация SpaceX начала продавать терминалы для подключения к сети спутникого интернета Starink со скидкой. На это обратило внимание издание ArsTechnica.

Скидка распространяется на покупку терминала Starlink в США. Стартовая стоимость комплекта теперь составляет 499 долларов. Однако в 28 штатах на терминалы распространяется дополнительная скидка, позволяющая приобрести их за 299 долларов. При этом ранее розничная цена комплекта составляла 599 долларов — SpaceX установила ее в марте 2022 года.

Таким образом, в ряде штатов оборудование для подключения Starlink подешевело в два раза. В компании объяснили, что самая доступная цена установлена в тех регионах, где наблюдается хорошая пропускная способность сети. К штатам, где Starlink можно купить за 299 долларов, относятся Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Флорида, Гавайи, Айдахо, Нью-Йорк и другие.

Журналисты ArsTechnica напомнили, что в регионах с хорошей пропускной способностью стоимость доступа в интернет от компании Илона Маска составляет 90 долларов. В штатах, где наблюдаются проблемы с передачей данных, стоимость подписки составляет 120 долларов.

Ранее корпорация SpaceX заявила о намерении запускать будущие спутники группировки Starlink ближе к Земле — на высоте 350 вместо 550 километров. По словам главы компании Илона Маска, таким образом задержка при передаче сигнала снизится.