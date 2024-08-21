Байден обсудил с Нетаньяху усилия по деэскалации на Ближнем Востоке

Байден обсудил с Нетаньяху усилия по прекращению огня на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по деэскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что к обсуждению вопроса о прекращении огня и освобождении заложников присоединилась вице-президент Камала Харрис.

16 августа в совместном заявлении представителей США, Египта и Катара сообщалось, что переговоры Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе о прекращении огня в секторе Газа проходят в «конструктивном ключе и позитивной атмосфере». Позже, 20 августа, Нетаньяху ограничил переговорщиков в ходе обсуждения сделки по Газе.