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20:10, 21 августа 2024Ценности

Бывшая жена рэпера Гуфа раскрыла свой вес после развода

Кадр: @yuliyakorolevaa

Бывшая жена российского рэпера Гуфа Юлия Королева раскрыла свой вес после развода. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя модель разместила снимок, на котором были запечатлены тарелки с салатом и пастой. «Плотный обед, иначе я исчезну», — объяснила Королева, добавив, что весит 46,7 килограмма.

Известно, что рэпер и его бывшая избранница воспитывают общую дочь Тину.

В июле бывшая жена Гуфа Айза показала откровенные фото со словами «родилась с первым размером груди». 39-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала свою грудь в различных нарядах без бюстгальтера.

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      Екатерина Ештокина
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