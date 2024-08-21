Бывшая жена рэпера Гуфа раскрыла свой вес после развода

Бывшая жена российского рэпера Гуфа Юлия Королева раскрыла свой вес после развода. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя модель разместила снимок, на котором были запечатлены тарелки с салатом и пастой. «Плотный обед, иначе я исчезну», — объяснила Королева, добавив, что весит 46,7 килограмма.

Известно, что рэпер и его бывшая избранница воспитывают общую дочь Тину.

В июле бывшая жена Гуфа Айза показала откровенные фото со словами «родилась с первым размером груди». 39-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала свою грудь в различных нарядах без бюстгальтера.