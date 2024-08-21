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07:00, 21 августа 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в костюме без бюстгальтера

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в красном костюме без бюстгальтера

Фото: ELSA by Business & Pleasure Co.

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде на новых фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывший «ангел» Victoria's Secret поделилась снимками, на одном из которых позирует на шезлонге в ярко-красном костюме с шортами и пиджаком. При этом 35-летняя звезда расстегнула последний и, отказавшись от бюстгальтера, продемонстрировала глубокое декольте. В то же время она надела открытую обувь в тон наряду и солнцезащитные очки.

Хоск распустила завитые в локоны светлые волосы. В качестве украшений она выбрала красные массивные серьги.

Ранее бывший «ангел» Victoria's Secret показала обнаженные фото. Хоск полностью отказалась от одежды и нижнего белья, прикрыв руками интимные части тела.

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      Екатерина Ештокина
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