Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:19, 21 августа 2024Бывший СССР

Бывший посол Украины в Великобритании призвал Германию ввести войска в страну

Пристайко: мы бы хотели, чтобы Германия ввела войска на Украину
Вадим Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: Tom Nicholson / Reuters

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев хотел бы участия солдат Германии в конфликте. Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук.

«Вы можете посчитать, сколько вам нужно солдат, чтобы остановить теоретическое нападение России. Потому что это нашей кровью куплена ваша безопасность. Вы за нее заплатили только деньги на этом этапе. Хотя мы хотели бы, чтобы и ваши солдаты нам помогли тоже», — заявил дипломат.

По его словам, хоть Германия и не обязана помогать Украине больше нынешнего, но может себе позволить, «учитывая необходимость Киева».

Ранее бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Die Welt обвинил Германию в «бухгалтерском мышлении». Так Мельник прокомментировал сообщения о возможной заморозке дополнительной военной помощи Украине министерством финансов Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Журналистку «Дождя» оштрафовали на нарушение закона об иноагентах

      Россиянам посоветовали отказаться от паролей в соцсетях для защиты от кражи аккаунтов

      Мадонну рядом с молодым возлюбленным оценили в сети фразой «бабушку вывели на прогулку»

      Россия оказалась в пятерке крупнейших импортеров китайского чая

      В МИД прокомментировали открытие на Украине памятника ичкерийскому террористу

      Следствие попросило арестовать высокопоставленного сотрудника ФСИН по делу о взятке

      Звезда «Слова пацана» решил записать музыкальный альбом

      ЕС закупит дроны на 400 миллионов евро для охраны границ от мигрантов

      Иск Долиной к матери-одиночке рассмотрит Хамовнический суд Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше