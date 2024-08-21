Бывший посол Украины в Великобритании призвал Германию ввести войска в страну

Пристайко: мы бы хотели, чтобы Германия ввела войска на Украину

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев хотел бы участия солдат Германии в конфликте. Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук.

«Вы можете посчитать, сколько вам нужно солдат, чтобы остановить теоретическое нападение России. Потому что это нашей кровью куплена ваша безопасность. Вы за нее заплатили только деньги на этом этапе. Хотя мы хотели бы, чтобы и ваши солдаты нам помогли тоже», — заявил дипломат.

По его словам, хоть Германия и не обязана помогать Украине больше нынешнего, но может себе позволить, «учитывая необходимость Киева».

Ранее бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Die Welt обвинил Германию в «бухгалтерском мышлении». Так Мельник прокомментировал сообщения о возможной заморозке дополнительной военной помощи Украине министерством финансов Германии.