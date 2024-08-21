Бывший украинский депутат назвал возможную «карту» Киева на переговорах с Москвой

Новинский: закон о запрете УПЦ может быть картой Украины на переговорах с РФ

Принятый Верховной Радой закон о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) может рассматриваться Киевом в качестве «карты» в переговорах с Москвой. С таким предположением выступил бывший депутат украинского парламента, бизнесмен Вадим Новинский, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Экс-депутат также допустил, что власти Украины могут использовать арестованных архиереев, священников и мирян для пополнения обменного фонда, фабрикуя в отношении них уголовные дела. «Мы это видим на примере митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого уже обменяли. Нам доподлинно известно, что оказывается давление и на других владык, которых откровенно шантажируют. Сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») требуют от них "добровольного согласия на обмен"», — пояснил Новинский.

20 августа Верховная Рада приняла законопроект о запрете УПЦ. В соответствии с ним церковным общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью (РПЦ). Комментируя это, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов парламента за «духовную независимость страны».