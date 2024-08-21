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09:13, 21 августа 2024Экономика

С российских угольщиков собрались взять больше денег

«Ъ»: Минфин и МЭР хотят вернуть курсовые пошлины для угольной отрасли с сентября

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Начиная с сентября действие курсовых пошлин для угольных компаний может возобновиться, за такое решение выступают Минфин и Минэкономразвития (МЭР). Об этом со ссылкой на источник в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Впервые пошлины установили с 1 октября 2023 года в целях поддержания курса рубля. С января по февраль включительно для угольщиков они не работали, но с 1 мая в целях повышения доходов бюджета сборы вернули. Тем не менее уже спустя два месяца в связи с тяжелой ситуацией в отрасли пошлины для на вывоз энергетического угля и антрацита отменили до осени.

Как объяснили собеседники издания, во втором квартале ситуация на рынке не изменилась. Средняя цена энергетического угля на мировых рынка упала еще на три процента, до 80 долларов за тонну, а российская валюта подросла с 91 до 87,4 рубля за доллар.

При этом логистика для компаний внутри страны продолжает расти в цене (ставка аренды полувагонов увеличилась на четыре процента), появилась необходимость обхода Африки, что увеличивает сроки доставки по морю и делает ее дороже. Отдельно проблемы с платежами из Китая приводят к повышению стоимости трансакций и росту комиссий.

За пять месяцев прибыль компаний отрасли снизилась с 248 миллиардов рублей (результат прошлого года за этот же период) до 8 миллиардов. В сегментах энергетического угля и антрацита и вовсе фиксируются убытки, положительный результат только у коксующихся углей.

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Незначительный рост цен в последний месяц в угольных компаниях серьезным фактором не считают, ведь в любом случае тонна стоит более чем на четверть ниже, чем годом ранее. К тому же некоторое укрепление рубля полностью нивелирует этот фактор.

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов считает, что возврат экспортных пошлин усугубит и без того кризисное положение угольных компаний и увеличит их убытки.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам первых четырех месяцев этого года 52,4 процента угольных компаний России стали убыточными.

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      Платон Щукин
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