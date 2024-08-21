Депутат Госдумы пригрозил США ответом в случае поставок Киеву дальнобойных ракет

Депутат Шеремет: РФ ответит зеркально в случае поставок Киеву дальнобойных ракет

Россия даст зеркальный ответ на передачу Соединенными Штатами дальнобойных ракет Киеву, если Вашингтон примет соответствующее решение. При этом Москва не заинтересована в военной эскалации, рассказал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, пишет ТАСС.

«Власти США должны помнить, что Россия не заинтересована в дальнейшем нагнетании военной эскалации на планете, но она всегда готова на любые агрессивные действия дать исчерпывающий зеркальный ответ», — подчеркнул он.

Ранее Михаил Шеремет указал на то, что западные страны поставками вооружения Украине для ударов и нападения на Россию фактически подвели мир к порогу третьей мировой войны.

Также депутат ГД заявил, что Украине не стоит надеяться на усиление переговорных позиций после атаки на Курскую область. По его словам, победы украинской армии временны и незначительны.