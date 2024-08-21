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21:35, 21 августа 2024Россия

Дети Кадырова опубликовали в соцсетях фотографии с Путиным

Дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фото с президентом Путиным

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовали в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) свои фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

Так, старшая дочь Кадырова, зампредседателя правительства Чечни Айшат Кадырова в подписи к снимку призналась, что ей было волнительно фотографироваться с главой государства в том числе «потому, что я знаю, как много Владимир Владимирович сделал для моей родной Чечни».

В своих сторис фото с президентом также обнародовали министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, глава отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров и первый замглавы администрации главы и правительства республики, министр Хадижат Кадырова.

Ранее сообщалось, что сын Кадырова Адам выложил фотографию с Путиным. На фото он и глава государства позируют у трапа самолета. 16-летнему сыну главы Чечни доверили стать куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина.

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      Марина Совина
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