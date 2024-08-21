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20:21, 21 августа 2024Наука и техника

Раскрыта стоимость iPhone 16

Apple Hub: iPhone 16 будет стоить 799 долларов, модель Pro подорожает

Фото: Aly Song / Reuters

Pro-версия нового смартфона компании Apple подорожает на 100 долларов. Об этом в своем X сообщили инсайдеры из проекта Apple Hub.

По информации источников, стоимость стартовых моделей iPhone 16 и 16 Plus останется на прежнем уровне — 799 и 899 долларов соответственно. Однако модель iPhone 16 Pro окажется на 100 долларов дороже iPhone 15 Pro. Флагман будут продавать за 1099 долларов. Согласно раскрытым данным, стоимость iPhone 16 Pro Max останется без изменений — самый дорогой флагман серии будет доступен минимум за 1199 долларов.

Удорожание связано с тем, что iPhone 16 Pro будет доступен с 256, 512 и 1024 гигабайтами памяти, версии 128 гигабайт не будет. В 2023 году Apple совершила апгрейд iPhone 15 Pro Max относительно iPhone 14 Pro Max — в линейке устройств не было модификации, имеющей 128 гигабайт памяти. Из-за этого увеличилась минимальная стоимость гаджета.

Также авторы Apple Hub рассказали, что стартовые модели получат процессор A18, флагманские Pro и Pro Max — A18 Pro. Кроме того, все девайсы линейки выйдут с 8 гигабайтами оперативной памяти. Вероятно, апгрейд связан с нейросетью Apple Intelligence, для работы которой необходимо минимум 8 гигабайт памяти.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что корпорация Apple частично перенесла производство премиальных смартфонов в Индию. Подобное решение Apple связано с диверсификацией производства и снижением зависимости от Китая.

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      Андрей Ставицкий
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