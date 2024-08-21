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00:10, 21 августа 2024Наука и техника

Apple впервые запустит производство флагманских iPhone в Индии

Bloomberg: Apple впервые запустит производство флагманских iPhone в Индии

Фото: Unsplash

Корпорация Apple частично перенесла производство премиальных смартфонов в Индию. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщил агентству осведомленный источник, американская компания впервые запустит в Индии производство и сборку моделей iPhone Pro и Pro Max. С 2017 года Apple собирала в этой стране некоторые доступные модели iPhone. Подобное решение Apple связано с диверсификацией производства и снижением зависимости от Китая.

Производство смартфонов в Индии стартует на заводах Foxconn — основного поставщика корпорации Тима Кука. Компания уже начала обучение тысяч рабочих на своем предприятии в южном штате Тамилнад. Сроки запуска производственных линий не раскрываются — по словам источникам, эта информация является крайне конфиденциальной. Однако в Apple намерены наладить выпуск iPhone 16 Pro и 16 Pro Max к анонсу флагманов в сентябре.

По оценкам специалистов, в Индии собирается 14 процентов всех смартфонов Apple — речь идет о выпуске базовых моделей. В конце июля о запуске производства флагманов в Индии сообщали источники издания MoneyControl.

Ранее в сети опубликовали якобы сообщение Apple с приглашением на презентацию iPhone 16 10 сентября. В приглашении указано, что мероприятие пройдет в Парке Стива Джобса в штаб-квартире Apple.

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      Андрей Ставицкий
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