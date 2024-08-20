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11:29, 20 августа 2024Наука и техника

Apple случайно раскрыла главную особенность iPhone 16

PhoneArena: анонс iPhone 16 с кнопкой-затвором состоится 10 сентября

Фото: Sebastian Ng / Globallookpress.com

Известный инсайдер Маджин Бу заявил, что презентация iPhone 16 состоится 10 сентября. На это обратило внимание издание PhoneArena.

В своем X блогер показал якобы настоящий пригласительный билет на Apple Event, на котором указана дата 10 сентября. Трансляция мероприятия в интернете должна начаться в 20:00 по Москве. В приглашении указано, что презентация пройдет в Парке Стива Джобса, который находится в штаб-квартире Apple в Купертино (США).

По словам журналистов PhoneArena, с помощью приглашения Apple могла случайно раскрыть главную особенность новых флагманов. На картинке написано «Внимание, приготовьтесь, съемка» (Ready, Set, Capture), что может намекать на появления кнопки Capture Button, которая будет отвечать за спуск затвора в приложении камеры. Новую кнопку должны получить флагманы iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

При этом Маджин Бу отметил, что не может быть до конца уверенным, что Apple действительно приготовила подобные пригласительные для журналистов и СМИ. По его словам, материал ему прислал один из знакомых инсайдеров. Однако ранее журналисты издания 9to5Mac заявили, что презентация новых iPhone должна состояться 10 сентября — как и указано на пригласительном билете Маджина Бу.

В середине августа аналитик Haitong International Securities Джефф Пу заявил, что новые смартфоны Apple будут незначительно отличаться от актуальных iPhone. По его словам, все устройства линейки получат 8 гигабайт оперативной памяти, кнопку Action, новую компоновку основной камеры.

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      Андрей Ставицкий
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