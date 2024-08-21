Кадыров показал Путину макет названного в его честь района в Грозном

Кадыров показал Путину макет нового района в Грозном, названного в его честь

Чеченский лидер Рамзан Кадыров показал президенту России Владимиру Путину макет нового района в Грозном, названного в честь главы государства. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

«Это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы Чеченской Республики — комплекс жилых домов и объектов социальной инфраструктуры», — добавил глава Чечни.

Кадыров заявил, что общая площадь строительных работ в Чечне на сегодняшний день составляет более 6,3 миллиона квадратных метров.

Ранее чеченский лидер рассказал, что в республике имеется резерв из нескольких десятков тысяч «обученных и оснащенных» бойцов, готовых по приказу президента отправиться в зону специальной военной операции (СВО).

Он также заявил, что с начала СВО на Украине Российский университет спецназа (РУС), расположенный в Гудермесе, подготовил более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев.