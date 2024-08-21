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12:32, 21 августа 2024Наука и техника

Китайские спутники на окололунной орбите успешно заработали

SpaceNews: китайские спутники DRO на окололунной орбите успешно заработали

Фото: Elena11 / Shutterstock / Fotodom

Китайские аппараты DRO-A и B успешно вышли на дальнюю ретроградную окололунную орбиту, несмотря на ранее наблюдавшиеся проблемы при запуске этих спутников. Об этом со ссылкой на Китайскую академию наук сообщает издание SpaceNews.

«Спутники [DRO] A, B и L включены и стабильно работают на орбите, их рабочее состояние нормальное», — заявила китайская сторона.

Ранее РИА Новости сообщили, что запущенные 14 марта китайской ракетой Long March 2B спутники не вышли на заданную орбиту. По данным SpaceNews, речь шла о паре спутников DRO-A и B, предназначенных для запуска на окололунную орбиту. Как писало ТАСС, проблемы могли возникнуть из-за работы разгонного блока ракеты.

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      Иван Потапов
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