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19:16, 14 марта 2024Наука и техника

Китайские лунные спутники не вышли на заданную орбиту

Запущенные китайской ракетой лунные спутники не вышли на заданную орбиту

Фото: Wang Jiangbo / Globallookpress.com

Запущенные китайской ракетой Long March 2B спутники не вышли на заданную орбиту. Об этом сообщает РИА Новости.

Пуск носителя с космическими аппаратами состоялся 13 марта в 15:51 по московскому времени с площадки на космодроме Сичан в юго-западной провинции Сычуань. В настоящее время китайскими специалистами проводятся работы по выяснению причин случившегося и возможному довыведению аппаратов на заданную орбиту.

По данным издания SpaceNews, речь идет о паре спутников DRO-A и B, предназначенных для запуска на окололунную орбиту. Как пишет ТАСС, проблемы могли возникнуть из-за работы разгонного блока ракеты.

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В том же месяце Китай успешно вывел на околоземную орбиту коммерческий спутник с искусственным интеллектом.

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      Иван Потапов
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