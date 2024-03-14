Китайские лунные спутники не вышли на заданную орбиту

Запущенные китайской ракетой лунные спутники не вышли на заданную орбиту

Запущенные китайской ракетой Long March 2B спутники не вышли на заданную орбиту. Об этом сообщает РИА Новости.

Пуск носителя с космическими аппаратами состоялся 13 марта в 15:51 по московскому времени с площадки на космодроме Сичан в юго-западной провинции Сычуань. В настоящее время китайскими специалистами проводятся работы по выяснению причин случившегося и возможному довыведению аппаратов на заданную орбиту.

По данным издания SpaceNews, речь идет о паре спутников DRO-A и B, предназначенных для запуска на окололунную орбиту. Как пишет ТАСС, проблемы могли возникнуть из-за работы разгонного блока ракеты.

В феврале в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники пообещали, что в 2024 году Китай совершит около 100 пусков, что станет рекордом для страны.

В том же месяце Китай успешно вывел на околоземную орбиту коммерческий спутник с искусственным интеллектом.