Курс евро к рублю поднялся до максимума с октября 2023 года

Официальный курс евро вырос почти до 102 рублей

Банк России поднял официальный курс евро почти до 102 рублей — максимума в текущем году, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Стоимость единицы европейской валюты выросла за день на 1,75 рубля, до 101,95 рубля. Как пишет РБК, выше в последний раз она была 20 октября 2023 года. Тогда за евро давали 102,63 рубля.

Более чем на 1 процент подорожал и доллар. Его официальный курс на 22 августа составляет 91,69 рубля. Также сообщалось, что в ходе торгов в среду курс китайского юаня поднялся до максимума за два месяца, превысив уровень 12,24 рубля.

Волатильности курсов валют, проявившейся на фоне последовавшего за санкциями против Мосбиржи отказа от биржевых торгов долларами и евро сопутствовало формирование нескольких вариантов их курсов в России. По мнению экспертов, если положение дел с такими колебаниями будет усугубляться, властям предстоит внести в ситуацию коррективы, взяв те или иные валютные риски на свой баланс.