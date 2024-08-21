Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 21 августа 2024Экономика

Курс юаня вырос до максимума за два месяца

Курс юаня к рублю поднялся до максимальной отметки с 21 июня
СюжетКурс доллара:

Фото: Bobby Yip / Reuters

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 21 августа, курс юаня поднялся до максимума за два месяца, превысив уровень 12,24 рубля. В последний раз он торговался выше 21 июня, свидетельствуют данные площадки.

Накануне курс евро, который в отличие от юаня с 13 июня этого года определяется на внебиржевых торгах, превысил 100 рублей. Курс доллара преодолел отметку 90 рублей.

Индекс Мосбиржи обновил антирекорд почти за 14 месяцев, опустившись до 2 744 пункта — минимум с июня 2023 года. В свою очередь индекс гособлигаций (RGBI) продолжил снижение до 104,92 пункта.

Ранее эксперты предложили Банку России изменить способ определения курса юаня, чтобы устанавливать его по результатам внебиржевых торгов. По их мнению, скачки американской и европейской валют при стабильной китайской подрывают доверие к официальным данным.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Студентка и научный руководитель пропали без вести в горах Алтая

      Правозащитник заявил о незаконности эвакуации россиян из Суджи на Украину

      Глава МИД Украины прокомментировал ратификацию Римского статута

      Журналистку «Дождя» оштрафовали на нарушение закона об иноагентах

      Россиянам посоветовали отказаться от паролей в соцсетях для защиты от кражи аккаунтов

      Мадонну рядом с молодым возлюбленным оценили в сети фразой «бабушку вывели на прогулку»

      Россия оказалась в пятерке крупнейших импортеров китайского чая

      В МИД прокомментировали открытие на Украине памятника ичкерийскому террористу

      Следствие попросило арестовать высокопоставленного сотрудника ФСИН по делу о взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше