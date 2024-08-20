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17:50, 20 августа 2024Экономика

Курс евро превысил 100 рублей

Курсы доллара и евро от Банка России превысили 90 и 100 рублей

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро выше отметок 90 и 100 рублей соответственно. Такие значения опубликованы на сайте регулятора.

Курс доллара установлен на уровне 90,7 рубля, а евро — 100,2 рубля. Обе валюты выросли более чем на процент. Курс юаня остался практически неизменным, снизившись на 0,5 копейки.

Неделю назад курс евро уже поднимался выше 100 рублей, но затем европейская валюта снова подешевела.

Ранее участники рынка предложили Банку России изменить способ установки курса юаня, чтобы, как и в случае с долларом и евро, определять его по результатам внебиржевых торгов, а не по данным торгов на Мосбирже. По их мнению, скачки американской и европейской валют при стабильной китайской подрывают доверие к официальным данным.

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