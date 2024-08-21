МИД обвинил Латвию в вовлеченности в конфликт на Украине

Захарова: отправка Киеву дронов подтверждает вовлеченность Латвии в конфликт

Заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса об отправке дронов Украине представляет из себя подтверждение факта вовлеченности Риги в украинский конфликт. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, латвийские власти продолжают подливать масла в огонь, помогая киевскому режиму осуществлять атаки на Россию.

«Официальная Рига провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом Владимира Зеленского против мирных жителей и российских городов», — сказала дипломат.

Ранее Андрис Спрудс заявил, что Латвия подготовила для Украины пакет помощи из 500 беспилотников. Он выразил уверенность в том, что эти дроны латвийского производства «окажут поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач».