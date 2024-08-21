Захарова: ответ России на действия Риги больно сказывается на экономике Латвии

Ответ России на недружественные действия Латвии, заключающиеся в оказании военной помощи Украине, уже серьезно сказываются на экономике республики. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Что касается наших ответных шагов, то они уже крайне болезненно сказываются на экономике Латвии», — сказала дипломат. Она также подчеркнула, что «причастные к преступлениям против России лица» неизбежно понесут наказание, так как в РФ против них уже проводятся следственные мероприятия.

Прежде Мария Захарова обвинила Латвию в вовлеченности в конфликт на Украине. По ее словам, латвийские власти продолжают подливать масла в огонь, помогая киевскому режиму осуществлять атаки на Россию.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что Рига подготовила для Украины пакет помощи из 500 беспилотников. Он выразил уверенность в том, что эти дроны латвийского производства «окажут поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач».