Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:09, 21 августа 2024Бывший СССР

МИД сообщил о последствиях помощи Украине для экономики Латвии

Захарова: ответ России на действия Риги больно сказывается на экономике Латвии

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Ответ России на недружественные действия Латвии, заключающиеся в оказании военной помощи Украине, уже серьезно сказываются на экономике республики. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Что касается наших ответных шагов, то они уже крайне болезненно сказываются на экономике Латвии», — сказала дипломат. Она также подчеркнула, что «причастные к преступлениям против России лица» неизбежно понесут наказание, так как в РФ против них уже проводятся следственные мероприятия.

Прежде Мария Захарова обвинила Латвию в вовлеченности в конфликт на Украине. По ее словам, латвийские власти продолжают подливать масла в огонь, помогая киевскому режиму осуществлять атаки на Россию.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что Рига подготовила для Украины пакет помощи из 500 беспилотников. Он выразил уверенность в том, что эти дроны латвийского производства «окажут поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач».

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали о нюансах индексации пенсий. Какие изменения наступят в 2025 году?

      Губернатор раскрыл подробности попытки атаки 23 дронов на регион России

      Защита экс-заместителя главы Минобороны Булгакова попросит о домашнем аресте

      В Турции назвали последствия атаки ВСУ на Курскую область

      Обвиняемый в подрыве железной дороги в российском регионе отказался признать вину

      Украина выпустила десятки беспилотников по пяти регионам России

      Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео

      МИД сообщил о последствиях помощи Украине для экономики Латвии

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в костюме без бюстгальтера

      В США встревожились из-за одной фразы Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше