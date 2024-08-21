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15:59, 21 августа 2024Мир

Минобороны Финляндии сообщило о переговорах по размещению войск НАТО на территории страны

Министр обороны Хяккянен: Финляндия ведет переговоры о размещении войск НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Финляндия ведет переговоры со странами НАТО о размещении войск на ее территории. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает Yle.

«Мы ведем переговоры о том, какие страны могут выделить определенные структуры сил для обеспечения безопасности Финляндии», — сообщил Хяккянен.

Глава Минобороны не стал раскрывать страны, с которыми обсуждается размещение войск. Он добавил, что Финляндия «не комментирует публично эти переговоры».

По данным издания, стороны еще не решили вопрос о финансировании присутствия иностранных военных в Финляндии. Согласно публикации, в феврале 2025 года будут обнародованы более подробные данные о размещении войск. По мнению Хяккянена, в настоящее время важным является наличие в Финляндии помещений и сооружений для иностранных военных.

В апреле стало известно, что Финляндия рассматривает варианты размещения войск НАТО и действий сил альянса на своей территории.

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      Елизавета Мытарева
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