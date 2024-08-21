Москва заявила об аннулировании возможности переговоров с Киевом

Захарова: вторжение ВСУ в Курскую область аннулирует возможность переговоров

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область России аннулирует возможность переговоров Москвы с Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию — я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством — априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой», — приводит агентство слова дипломата.

Захарова отметила, что действия Киева изначально были обречены на провал. Она также подчеркнула, что украинские власти при попытке оправдаться используют псевдоаргументы, «один нелепее другого».

Ранее в МИД России сообщали, что атакой на Курскую область Киев поставил тему мирных переговоров с Москвой на долгосрочную паузу. Соответствующее заявление сделал посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства страны Родион Мирошник.