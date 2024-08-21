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22:18, 21 августа 2024Россия

Супружеская пара попала под удар ВСУ на мосту в Курской области

Машина с супружеской парой попала под удар ВСУ на мосту в Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Машина с супружеской парой попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мосту в поселке Глушково Курской области и рухнула в реку. Это произошло 16 августа, рассказала «Ленте.ру» дочь супругов Светлана. Ее родители ехали из села Кульбаки Глушковского района и оказались на переправе через Сейм в тот момент, когда сооружение обрушилось после ударов украинских военных.

По словам собеседницы «Ленты.ру», ее родители покинули село за несколько дней до трагедии, но вернулись, чтобы собрать вещи. На пути из Глушковского района они попали под обстрел.

Никого кроме них на мосту не было. Была одна машина, серая «Рено», тетина машина, вот отец на ней и ехал. Вдруг, ни с того, ни с сего, они услышали грохот, и мост начал рушиться. Мама посмотрела на папу. У него все лицо в крови. И они падают, падают. Этот мост — он же огромный, высокий. Они упали прямо вместе с этим мостом в воду, в Сейм

Светланажительница Курской области

Когда машина упала в реку, сидевший за рулем отец Светланы уже не подавал признаков жизни. Мать смогла выбраться через открытое с его стороны окно.

«При этом она вообще плавать не умеет. Это чудо, что каким-то непостижимым образом она спаслась. Она говорит: "Держалась за машину, тормошила отца, а он никак вообще не отвечает. Я оттолкнулась от машины и как-то поплыла". Потом она ухватилась за какую-то железку, почувствовала дно и добралась до берега», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

На крики пострадавшей прибежали военные, которые позвонили в службу «112». Женщину отвезли в Курск, где ее осмотрели врачи. Из повреждений у нее обнаружили только ушибы.

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Тело отца Светланы спустя какое-то время вытащили водолазы. Из-за обстрелов его не смогли сразу вывезти и оставили лежать на берегу. Где оно сейчас — неизвестно.

«Сказали, что вроде сначала он лежал на глушковском берегу, а теперь вроде как его переправили на рыльский. И сообщили, что везут в морг. Я на следующее утро туда звоню. Отвечают: "Нет такого, не поступало", — говорит собеседница "Ленты.ру". — Вроде как один полицейский собирается поехать обратно в поселок и разбираться, куда же его все-таки отвезли».

О разрушении моста через реку Сейм в поселке Глушково Курской области после ударов ВСУ стало известно вечером 16 августа. В тот же день сообщалось о повреждении аналогичной переправы в Званом. 19 августа произошла атака на последнюю оставшуюся на территории района стационарную переправу в селе Карыж. Таким образом, в Глушковском районе оказались повреждены или разрушены все мосты через Сейм, что затруднило эвакуацию мирного населения, их переправляли на лодках.

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      Игорь Дмитров
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