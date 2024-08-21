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20:37, 21 августа 2024Экономика

Назван простой способ избавиться от муравьев в доме

Избавляться от муравьев в доме посоветовали с помощью муки

Фото: Bucsa Nicolae / Shutterstock / Fotodom

Избавиться от муравьев в доме удастся с помощью муки. Простой способ сделать это посоветовали эксперты издания «Тут новости».

По словам специалистов, мука, попадая на тело муравья, забивает его дыхательные пути, а также впитывает влагу с поверхности его тела, что приводит к его обезвоживанию. Они предложили насыпать муку тонким слоем там, где муравьи особенно активны — в щелях в полу, стенах, вокруг труб. При обнаружении муравейника на участке эксперты посоветовали сделать то же самое вокруг жилища насекомых либо создать барьер из муки, насыпав полосу шириной в два-три сантиметра вокруг стволов деревьев или грядок, чтобы защитить растения.

Усилить эффект от муки помогут специальные ловушки. Для их изготовления понадобится смешать в равных пропорциях сахар и муку и разложить смесь в небольших емкостях в местах скопления муравьев. Сахар привлечет насекомых, а мука уничтожит вредителей. Другой вариант эффективного средства от муравьев, который усилит губительное воздействие на них — смесь муки с борной кислотой или пищевой содой. Однако специалисты предупредили, что использовать их стоит с осторожностью, особенно если в доме есть дети или домашние животные.

Для предотвращения появления муравьев в доме специалисты порекомендовали хранить продукты в герметичных контейнерах, регулярно убирать крошки и остатки пищи, заделывать щели и трещины в стенах и полу.

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      Полина Кислицына
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