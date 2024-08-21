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10:31, 21 августа 2024Культура

Охлобыстин высказался о возможном освобождении Ефремова из колонии

Актер Охлобыстин заявил, что отбывающий наказание Михаил Ефремов стал другим
Михаил Ефремов (справа)

Михаил Ефремов (справа). Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал возможность условно-досрочного освобождения (УДО) своего коллеги и друга Михаила Ефремова, отбывающего наказание за совершение ДТП с летальным исходом. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Ефремов сидит три с половиной года, он болен. Мы его очень любим и продолжаем любить. Потому что всем, кому он мог помочь, он помог в жизни», — заявил артист.

Охлобыстин также отметил, что Ефремов связался с плохой компанией, и все его предали, однако теперь он стал другим. «Я его, конечно, не оставлю. Мы были у него в тюрьме, к нему там очень хорошо относятся, потому что он человек действительно хороший, это все видят», — добавил он.

Звезда «Интернов» подчеркнул, что находящемуся в колонии актеру нужно восстанавливать зубы. «К тому же режиссеры хорошие очень нужны сейчас. Конечно, никаких комедийных проектов он больше себе не позволит, и странно это было бы», — сказал Охлобыстин.

Ранее супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова высказалась о возможности условно-досрочного освобождения мужа.

До этого член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева допустила освобождение артиста по УДО.

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      Варвара Кошечкина
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