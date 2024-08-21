Основатель партии «Грузинская мечта» выступил на трибуне с бронированным стеклом

В Мцхете Иванишвили выступил на трибуне с бронированным стеклом

Основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выступил на трибуне с бронированным стеклом в грузинском городе Мцхете. Соответствующие кадры транслировали грузинские телеканалы в прямом эфире.

Отмечается, что вместе с Иванишвили выступал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе и другие лидеры правящей партии, но они за бронированным стеклом не скрывались.

Ранее Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что расследует уголовное дело о подготовке теракта против Бидзины Иванишвили. Кобахидзе, в свою очередь, связал покушение на Иванишвили со стрельбой в экс-президента США Дональда Трампа.