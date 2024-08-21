Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:29, 21 августа 2024Бывший СССР

Основатель партии «Грузинская мечта» выступил на трибуне с бронированным стеклом

В Мцхете Иванишвили выступил на трибуне с бронированным стеклом

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выступил на трибуне с бронированным стеклом в грузинском городе Мцхете. Соответствующие кадры транслировали грузинские телеканалы в прямом эфире.

Отмечается, что вместе с Иванишвили выступал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе и другие лидеры правящей партии, но они за бронированным стеклом не скрывались.

Ранее Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что расследует уголовное дело о подготовке теракта против Бидзины Иванишвили. Кобахидзе, в свою очередь, связал покушение на Иванишвили со стрельбой в экс-президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области сбит истребитель ВСУ. Он пытался сбросить управляемые авиабомбы на российский регион

      Трамп заявил об отсутствии у США боеприпасов из-за поддержки Украины

      Стало известно о намерении властей Украины подготовить почву для переговоров с Россией

      Глава МАГАТЭ Гроссии сообщил о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе

      Байден обсудил с Нетаньяху усилия по деэскалации на Ближнем Востоке

      Основатель партии «Грузинская мечта» выступил на трибуне с бронированным стеклом

      В московском аэропорту мужчина порезал себе горло и спрыгнул с верхнего этажа

      Школьница столкнула трехлетнего ребенка в уличный туалет

      Российская футболистка рассказала об отказе украинок от рукопожатий

      Появились подробности попытки прорыва ВСУ в Брянской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше