В Грузии покушение на основателя правящей партии связали со стрельбой в Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе связал покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили со стрельбой в экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.
«В последний период было совершено два теракта — один в Словакии (речь о покушении на премьер-министра Роберта Фицо — прим. «Ленты.ру»), второй в США. Это общий почерк», — заявил грузинский политик.
Он выразил уверенность, что за этими покушениями стоят неназванные глобальные политические силы.
Ранее Служба государственной безопасности Грузии начала расследование уголовного дела о подготовке теракта против Иванишвили. Ведомство также опрашивает грузинских наемников, вернувшихся из зоны боевых действий на Украине, по делу о попытке госпереворота.