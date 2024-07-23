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10:55, 23 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о расследовании подготовки теракта в Грузии

СГБ Грузии расследует подготовку теракта против основателя «Грузинской мечты»

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии продолжает расследование уголовного дела о подготовке теракта против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и ряда других высокопоставленных лиц партии. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

Отмечается, что 23 июня в Тбилисском городском суде в качестве свидетеля по делу, на которое наложен гриф «секретно», будут допрашивать Гелу Кахабришвили.

«Как оказалось, в Грузии планируется террористический акт, с помощью которого должен произойти переворот власти. Может появиться информация или заявление, на что силовые структуры Грузии должны проявить соответствующее реагирование», — заявил его адвокат Михаил Рамишвили.

Ранее сообщалось, что СГБ Грузии начала опрашивать бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий на Украине, по делу о попытке госпереворота. В частности, опрошен был Лаша Чигладзе. Еще двое грузинских граждан Надим Хмаладзе и Важа Цецадзе на опрос не явились.

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      Алевтина Запольская
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