Стало известно о расследовании подготовки теракта в Грузии

СГБ Грузии расследует подготовку теракта против основателя «Грузинской мечты»

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии продолжает расследование уголовного дела о подготовке теракта против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и ряда других высокопоставленных лиц партии. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

Отмечается, что 23 июня в Тбилисском городском суде в качестве свидетеля по делу, на которое наложен гриф «секретно», будут допрашивать Гелу Кахабришвили.

«Как оказалось, в Грузии планируется террористический акт, с помощью которого должен произойти переворот власти. Может появиться информация или заявление, на что силовые структуры Грузии должны проявить соответствующее реагирование», — заявил его адвокат Михаил Рамишвили.

Ранее сообщалось, что СГБ Грузии начала опрашивать бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий на Украине, по делу о попытке госпереворота. В частности, опрошен был Лаша Чигладзе. Еще двое грузинских граждан Надим Хмаладзе и Важа Цецадзе на опрос не явились.