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12:46, 21 августа 2024Мир

В России высказались о присутствии американской ЧВК в Курской области

Депутат Колесник: американская ЧВК в Курской области будет демилитаризована

Фото: Marko Djurica / Reuters

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о присутствии американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group в Курской области. В разговоре с «Лентой.ру» депутат выразил уверенность, что эта ЧВК в итоге будет демилитаризована российскими силами.

Ранее Forward Observation Group заметили среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвуют в нападении на Курскую область. Сама Forward Observation Group опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фото со своими наемниками. На кадрах с подписью «ребята в Курске» военные позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы украинских бойцов.

«США решают свои вопросы руками частных военных компаний. (...) ЧВК нужны для того, чтобы скрыть присутствие и заинтересованность. Понятно что США участвуют в конфликте, но формально они как будто не при делах», — отметил Колесник.

Этих ребят ждет не самая хорошая участь, они будут демилитаризованы. (...) С наемниками вопрос решается

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

В самой ЧВК от комментариев отказались, ссылаясь на запрет со стороны Киева.

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