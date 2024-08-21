Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:17, 21 августа 2024Мир

Политолог допустил подготовленную США цветную революцию в Сербии

Политолог Денисов: США готовят новую цветную революцию в Сербии
СюжетПротесты в США

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

США и другие западные страны стоят за протестами в Белграде против добычи лития, а также готовят новую цветную революцию в Сербии. Об этом сообщил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, его цитирует РИА Новости.

«Они действуют достаточно жестко. Это угроза стабильности», — сказал политолог.

Материалы по теме:
«Мы окружены НАТО» Сербия годами поддерживает Россию. Как Запад ополчился на нее за это? Отвечает министр Сербии
«Мы окружены НАТО»Сербия годами поддерживает Россию. Как Запад ополчился на нее за это? Отвечает министр Сербии
5 июня 2024
25 лет назад закончилась война в Косово. Как мечта о Великой Сербии привела к кровопролитию и вражде народов
25 лет назад закончилась война в Косово.Как мечта о Великой Сербии привела к кровопролитию и вражде народов
29 июня 2024

По мнению Денисова, западные политтехнологи играют на настроениях сербов, переживающих экономический кризис и все более выступающих против действующего президента Сербии Александра Вучича.

«Потенциал для госпереворота есть. Сказывается мировой экономический кризис, а запас прочности не такой большой, как у стран Евросоюза. Благосостояние населения падает. Этим и хотят воспользоваться противники Вучича», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик боится за свою жизнь из-за поступающих ему и его семье угроз. Как указал анонимный высокопоставленный источник, под предлогом борьбы с сербским сепаратизмом западными СМИ «развернута массированная травля» против Додика.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

      Обама оценил размер толпы сторонников Трампа

      Генерала Булгакова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Вор в законе Коля Киргиз оказался жив после сообщения о ликвидации спецназом

      Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

      Объяснена загадка излучения черных дыр

      Путин встретился с премьером Госсовета КНР

      Беспилотники ВСУ массово атаковали российский регион

      Бывший главный тренер сборной Англии выступил с прощальным посланием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше