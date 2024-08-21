Политолог допустил подготовленную США цветную революцию в Сербии

Политолог Денисов: США готовят новую цветную революцию в Сербии

США и другие западные страны стоят за протестами в Белграде против добычи лития, а также готовят новую цветную революцию в Сербии. Об этом сообщил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, его цитирует РИА Новости.

«Они действуют достаточно жестко. Это угроза стабильности», — сказал политолог.

По мнению Денисова, западные политтехнологи играют на настроениях сербов, переживающих экономический кризис и все более выступающих против действующего президента Сербии Александра Вучича.

«Потенциал для госпереворота есть. Сказывается мировой экономический кризис, а запас прочности не такой большой, как у стран Евросоюза. Благосостояние населения падает. Этим и хотят воспользоваться противники Вучича», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик боится за свою жизнь из-за поступающих ему и его семье угроз. Как указал анонимный высокопоставленный источник, под предлогом борьбы с сербским сепаратизмом западными СМИ «развернута массированная травля» против Додика.