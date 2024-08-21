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12:50, 21 августа 2024Мир

Додик испугался за свою жизнь

Президент Республики Сербской Милорад Додик боится за свою жизнь из-за угроз

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Президент Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик боится за свою жизнь из-за поступающих ему и его семье угроз. Об этом сообщил источник агентства ТАСС.

«Многочисленные угрозы в его адрес заставили повысить меры безопасности, он предпочитает не появляться в столице страны Сараево, опасаясь за свою жизнь», — сказал собеседник издания.

По его словам, под предлогом борьбы с сербским сепаратизмом западными СМИ «развернута массированная травля» против Додика. «Все руководство республики находится под американскими санкциями, под них попали даже родственники и члены семей. В отношении Республики Сербской введена внешняя финансовая блокада, осложнен ее выход на банковские рынки», — добавил источник.

Ранее Додик назвал своего российского коллегу Владимира Путина национальным достоянием России и всего русского народа.

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      Глеб Бажуткин
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