Появились данные о попытке ВСУ устроить техногенную катастрофу в российском регионе

Mash: ВСУ пытались взорвать и поджечь мусорный полигон в Брянской области

В сети появились данные о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроить в Брянской области техногенную катастрофу. Версию об этом выдвинул Telegram-канал Mash.

По информации издания, в ночь на 21 августа Украина планировала при помощи беспилотников устроить взрыв и поджечь крупнейший в российском регионе мусорный полигон в поселку Большое Полпино, где также находится завод по переработке пластиковых отходов. Именно там, как утверждает канал, сбили большую часть попытавшихся атаковать Брянскую область дронов.

Как отмечают авторы поста, в случае прямого попадания дрона-камикадзе на полигоне мог начаться пожар, что привело бы к появлению отравляющего химического облако с частицами формальдегида, которое накрыло бы микрорайон Новостройка в Володарском районе Брянска.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 21 августа ВСУ попытались атаковать России при помощи 45 беспилотников. В результате средства противовоздушной обороны отразили удар. По данным ведомства, в Брянской области сбили 23 украинских дрона, в Московской — 11, в Белгородской — 6, в Калужской 3, в Курской — 2.

Как сообщил брянский губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет в результате падения обломков нет. Он также уточнил, что все цели уничтожены за вечер вторника, 20 августа, и ночь среды, 21 августа.