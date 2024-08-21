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14:21, 21 августа 2024Бывший СССР

Президент Киргизии убрался

Президент Киргизии Жапаров собрал мусор на природе после отдыхающих
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Кадр: @sadyr_japarov

Глава Киргизии Садыр Жапаров собрал мусор на природе после отдыхающих. Об этом президент сообщает в своем блоге в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Давайте будем чутко относиться к своей природе, следить и воспитывать друг друга, будем примером друг для друга. Кто-то другой и половину нашей природы не очистит. Давайте не жить одним днем», — говорится в подписи под видео, на котором показаны кадры уборки президентом мусора у реки. Он также напомнил гражданам о возможности забрать мусор с собой и выкинуть в специально отведенном месте.

Местоположение, где именно происходила уборка, неизвестно.

Ранее Жапаров призвал страны Центральной Азии поддержать кандидатуру Киргизии в члены Совета безопасности ООН.

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      Сергей Болиев
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