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15:00, 21 августа 2024Силовые структуры

Привилегированное положение члена банды Цапков в российском СИЗО опровергли

ФСИН опровергла привилегии Цеповяза из банды Цапков в СИЗО Ростова

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз содержался в ростовском СИЗО-1 в полном соответствии с требованиями закона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

В ведомстве отметили, что условия содержания осужденного соответствовали требованиям действующего законодательства. В его камере не было запрещенных предметов и продуктов питания.

Появившиеся в СМИ публикации о привилегированном положении Цеповяза в СИЗО в ходе проверки не подтвердились и не соответствуют действительности.

20 августа сообщалось, что бандит устроил себе двухлетний отпуск с плазменным телевизором, красной икрой и регулярными походами в баню. Вместо одиночки он сидел в одной камере с экс-министром жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области Андреем Майером.

В октябре 2018 года пресса обнародовала снимки из колонии строгого режима, на которых Цеповяз ест красную икру, крабов и жарит шашлык.

Банда Цапков стала широко известна после расправы над 12 жителями в станице Кущевская в ноябре 2010 года. Сам Цапок был осужден пожизненно. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.

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      Любовь Ширижик
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