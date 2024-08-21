Кадыров и муфтий Чечни вручили Путину знак почетного гражданина республики

Президент России Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни. Соответствующий знак главе государства вручили глава республики Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев, передает ТАСС.

В свою очередь, президент подарил им Коран ручной работы в драгоценном переплете. Он также обратился к Межиеву, назвав его «хранителем ценностей, укрепляющих наш многонациональный мир».

«Это ваша работа, ваша миссия перед всем нашим народом. Вы делаете общее дело огромной важности, не менее важное, чем то, что мы видели на полигоне [Российского университета спецназа в Гудермесе]», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он сообщил во время посещения новой мечети пророка Исы в Грозном.