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18:30, 21 августа 2024Россия

Раскрыты подробности о долетевшем до Мурманской области дроне ВСУ

Mash: ВСУ попытались атаковать Мурманскую область дроном A22 Foxbat

Кадр: Telegram-канал Mash

Долетевшим до российского Заполярья украинским дроном был A22 Foxbat. Подробности о беспилотнике раскрыл Telegram-канал Mash.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в небе над Мурманской областью вечером 21 августа.

По сведениям канала, беспилотник имеет дальность полета свыше 2000 километров. При этом в открытых источниках модель летательного аппарата указана двухместной, т.е. не беспилотной. Вероятно, речь идет о переоборудованной версии самолета, приспособленной под выполнение задач БПЛА дальнего действия. Предварительным местом пуска дрона там назвали Черниговскую область, расстояние от границ которой до места уничтожения А22 составляет около 1800 километров.

Ранее было опубликовано видео из Мурманской области, на котором запечатлен летательный аппарат, похожий на A22 Foxbat. Также на записи слышны звуки автоматной очереди. После одной из них дрон взрывается. По предварительным данным, целью дрона был аэродром «Оленья», на котором размещены российские стратегические бомбардировщики.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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