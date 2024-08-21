Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 21 августа 2024Мир

Роскошная яхта с туристами затонула за две минуты у побережья Сицилии

Giornale di Sicilia: яхта Bayesian перевернулась и затонула за две минуты

Пятидесятиметровая яхта Bayesian перевернулась и затонула в течение пары минут у побережья Сицилии. Об этом передает издание Giornale di Sicilia, опубликовавшее записи с береговых камер видеонаблюдения.

«Яхта находится в гавани на фоне сильнейшего шторма. Парусник исчезает в воде практически за две минуты», — сообщает газета.

Авторы материала добавили, что существует еще одно видео, снятое камерами виллы. Ее хозяин также подтвердил, что яхта ушла под воду за пару минут.

19 августа яхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии во время торнадо. Отмечается, что крушение судна произошло у берегов Палермо, Сицилия, во время шторма. При этом известно, что сначала корабль был пришвартован в местном порту, а затем отплыл в море и встал на якорь. Однако из-за неблагоприятных погодных условий яхта затонула.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина смерти бойца «Ахмата» в отделе полиции российского города

      Наряд Меган Маркл осудили в сети со словами «будто в темноте собиралась»

      Помогающий бойцам СВО депутат Госдумы получил письмо с угрозами

      В Москве обновили правила размещения зарядок для электромобилей

      В уголовное дело бывшего министра спорта Дагестана добавили еще одну статью

      Россию наводнили поддельные автозапчасти

      Выстреливший в российском тире в отца подросток попал на видео

      Роскошная яхта с туристами затонула за две минуты у побережья Сицилии

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

      Офицер ВСУ в отставке предрек разгром украинской армии в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше