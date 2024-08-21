Роскошная яхта с туристами затонула за две минуты у побережья Сицилии

Giornale di Sicilia: яхта Bayesian перевернулась и затонула за две минуты

Пятидесятиметровая яхта Bayesian перевернулась и затонула в течение пары минут у побережья Сицилии. Об этом передает издание Giornale di Sicilia, опубликовавшее записи с береговых камер видеонаблюдения.

«Яхта находится в гавани на фоне сильнейшего шторма. Парусник исчезает в воде практически за две минуты», — сообщает газета.

Авторы материала добавили, что существует еще одно видео, снятое камерами виллы. Ее хозяин также подтвердил, что яхта ушла под воду за пару минут.

19 августа яхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии во время торнадо. Отмечается, что крушение судна произошло у берегов Палермо, Сицилия, во время шторма. При этом известно, что сначала корабль был пришвартован в местном порту, а затем отплыл в море и встал на якорь. Однако из-за неблагоприятных погодных условий яхта затонула.