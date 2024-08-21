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10:23, 21 августа 2024Экономика

Зарубежным товарам предсказали резкий рост стоимости

«Ъ»: из-за проблем с Китаем импортные товары могут подорожать на 10 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Импортные товары в ближайшее время могут вырасти в цене для покупателей еще на десять процентов из-за очередных проблем с поставками из Китая. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Все больше поставщиков готовы отправлять груз только в ту страну, из которой пришел платеж. При этом из-за постепенного отказа китайских банков сотрудничать с российскими контрагентами, что связано с угрозой санкций США, импортеры вынуждены искать сложные схемы для перевода денег, в том числе с использованием третьих стран.

Собеседники издания объяснили, что иногда средства идут через такие экзотические локации, как Лаос, часто в цепочках поставок начал фигурировать Иран. Оттуда на грузовиках товары надо доставить в Азербайджан, а уже затем — в Россию.

При этом санкции формально грозят только участникам поставок в Россию товаров, которые можно применить в военно-промышленном комплексе, но китайские экспортеры трактуют ограничения чрезвычайно широко. Речь идет даже не о сложной электронике, медицинском оборудовании или станках, в отдельных случаях от сотрудничества отказываются поставщики тканей, так как из них можно сшить военную форму.

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Рост издержек бизнеса участники оценивают в 5-30 процентов, в зависимости от страны и категории товара. В связи с ним в ассоциации «Российские автодилеры» прогнозируют, что в сентябре новые машины из Китая подорожают на десять процентов. Исполнительный директор компании Transasia Logistics Кирилл Латинский назвал такой рост справедливым, потому что при использовании третьих стран издержки поставщиков существенно растут.

Как отмечает издание, вскоре премьер-министр Михаил Мишустин должен встретиться председателем Госсовета КНР Ли Цяном, а одной из тем станет решение проблемы с платежами. Однако в прошлом такие разговоры ни к чему не приводили.

Ранее сообщалось, что Китай сократил закупки в России нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в июле и с начала года соответственно.

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