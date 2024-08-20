Поставки российской нефти в Китай упали

«Интерфакс»: поставки нефти из России в Китай снизились на 14,1 процента в июле

По итогам июля 2024 года среднесуточные объемы поставок российской нефти в Китай сократились на 14,1 процента в месячном выражении и упали до отметки в 1,76 миллиона баррелей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В целом за второй летний месяц российские экспортеры отправили в азиатскую страну 7,46 миллиона тонн сырья. Для сравнения, в июне показатель находился на уровне в 8,43 миллиона. Таким образом, экспорт нефти из РФ в КНР за этот период времени сократился на 970 тысяч тонн.

Суммарные затраты Китая на импорт российского сырья в июле составили 4,46 миллиарда долларов против 4,38 миллиарда в предыдущем месяце. За это время стоимость импорта нефти из РФ выросла на 80 миллионов долларов. Несмотря на падение поставок в физическом выражении, Россия сохранила за собой статус крупнейшего сырьевого экспортера в КНР.

Ранее в Главном таможенном управлении азиатской страны сообщили о снижении поставок еще одного вида российских энергоресурсов. Так, по итогам июля экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в КНР сократился на 6 процентов год к году и упал до отметки в 4,19 миллиона тонн. В денежном выражении показатель снизился на 18 процентов, до 2,44 миллиарда долларов.