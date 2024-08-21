Рожавшая россиянка старше 45 лет восстановила девственность и не смогла ее лишиться

Россиянка сделала операцию и восстановила девственность, но столкнулась с пикантной проблемой. О случае рассказала изданию Ura.ru врач, работающая в кабинете гинеколога.

По словам врача, рожавшая ранее жительница Кургана в возрасте старше 45 лет решила исполнить мечту мужа и восстановить девственность. Однако остатков девственной плевы, из которых можно было бы сконструировать гимен, у нее уже не было. «Решили просто зашить нитками. Однако в нужный момент запланированным образом порвать нитки не удалось», — уточнила медик.

Не сумев лишиться «девственности», женщина снова обратилась к врачам, чтобы ей удалили шовный материал.

Ранее 33-летняя американка, утверждающая, что у нее никогда не было секса и романов, прокомментировала догадки о своем позднем секс-дебюте и объяснила свое отношение к мужчинам. Женщина опровергла популярную среди ее хейтеров идею, что она ненавидит мужчин.