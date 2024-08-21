Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 21 августа 2024Забота о себе

Рожавшая россиянка старше 45 лет восстановила девственность и не смогла ее лишиться

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Россиянка сделала операцию и восстановила девственность, но столкнулась с пикантной проблемой. О случае рассказала изданию Ura.ru врач, работающая в кабинете гинеколога.

По словам врача, рожавшая ранее жительница Кургана в возрасте старше 45 лет решила исполнить мечту мужа и восстановить девственность. Однако остатков девственной плевы, из которых можно было бы сконструировать гимен, у нее уже не было. «Решили просто зашить нитками. Однако в нужный момент запланированным образом порвать нитки не удалось», — уточнила медик.

Не сумев лишиться «девственности», женщина снова обратилась к врачам, чтобы ей удалили шовный материал.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее 33-летняя американка, утверждающая, что у нее никогда не было секса и романов, прокомментировала догадки о своем позднем секс-дебюте и объяснила свое отношение к мужчинам. Женщина опровергла популярную среди ее хейтеров идею, что она ненавидит мужчин.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы все пехотинцы». Путин побывал в университете спецназа в Чечне и рассказал о причинах непобедимости России

      В российском регионе силы ПВО за час уничтожили семь беспилотников ВСУ

      Трамп заявил о готовности взять в свою администрацию Кеннеди-младшего

      Военный эксперт оценил возможность удара России по Киеву из другой страны

      В ЛНР назвали терроризм против россиян частью политики Украины

      Рожавшая россиянка старше 45 лет восстановила девственность и не смогла ее лишиться

      Учительница поцеловала 11-летнего ученика в классе и пообещала заняться с ним сексом

      Депутаты предложили запретить покупку оружия мигрантам с «недолгим» гражданством

      На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ

      Кадыров показал Путину макет названного в его честь района в Грозном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше