Собаку Алена Делона отказались усыплять вопреки воле актера

Собаку Алена Делона не будут усыплять, несмотря на предсмертную волю французского актера. Об этом Фонд защиты животных актрисы Брижит Бардо со ссылкой на родственников артиста сообщил в соцсети X.
Представители фонда призвали не беспокоиться за бельгийскую овчарку по кличке Лубо. «Не переживайте за Лубо! У нее есть свой дом и семья, подтвердили нам родственники актера, которые позаботятся о ней. Лубо, конечно, не усыпят!» — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Алена Делона похоронят вместе с его собаками.
О том, что Делона не стало, сообщило французское агентство AFP утром 18 августа. Французскому актеру было 88 лет. Ранее у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.