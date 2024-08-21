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10:51, 21 августа 2024Культура

Собаку Алена Делона отказались усыплять вопреки воле актера

Собаку актера Алена Делона не будут усыплять, несмотря на волю актера

Фото: Yves Herman / Reuters

Собаку Алена Делона не будут усыплять, несмотря на предсмертную волю французского актера. Об этом Фонд защиты животных актрисы Брижит Бардо со ссылкой на родственников артиста сообщил в соцсети X.

Представители фонда призвали не беспокоиться за бельгийскую овчарку по кличке Лубо. «Не переживайте за Лубо! У нее есть свой дом и семья, подтвердили нам родственники актера, которые позаботятся о ней. Лубо, конечно, не усыпят!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Алена Делона похоронят вместе с его собаками.

О том, что Делона не стало, сообщило французское агентство AFP утром 18 августа. Французскому актеру было 88 лет. Ранее у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

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      Варвара Кошечкина
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