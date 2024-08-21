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11:45, 21 августа 2024Мир

Спасатели озвучили шансы найти выживших при крушении яхты в Сицилии

Спасатели считают маловероятным, что пропавшие при крушении яхты в Сицилии живы

Кадр: theguardian.com

Спасатели считают маловероятным, что пропавшие при крушении яхты у побережья Сицилии живы. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на сотрудника береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу.

«Конечно, мы не исключаем, что их нет внутри лодки, но мы знаем, что лодка затонула быстро. Мы предполагаем, что шесть пропавших без вести человек могли не успеть выбраться из лодки», — сказал представитель береговой охраны.

Дзагарола рассказал, что поисково-спасательные работы продолжаются уже около 36 часов. На вопрос о шансах того, что пропавшие живы, он ответил: «Никогда не говори никогда, но разумно было бы ответить, что нет».

19 августа роскошная суперъяхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии во время торнадо. По данным итальянской береговой охраны, всего на борту находились 10 членов экипажа и 12 гостей, среди которых были граждане Великобритании, США и Канады. 15 человек, включая ребенка, удалось спасти, еще один не выжил. Шесть человек считаются пропавшими без вести.

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      Лина Пивоварова
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