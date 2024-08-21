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14:57, 21 августа 2024Экономика

«Ростех» предложил искать способ защиты от китайских автомобилей

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о поиске защиты от импорта китайских автомобилей
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россия должна быть благодарна китайскому автопрому за то, что тот смог оперативно наполнить рынок, опустевший после ухода западных брендов два года назад. Об этом в комментарии Reuters заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Вместе с тем он заметил, что сейчас государство должно заняться поддержкой отечественных производителей. В качестве варианта он предложил защиту от китайского импорта собранных автомобилей и помощь в локализации производства.

Он выразил уверенность, что правительство найдет решение возникающих сложностей, а также подчеркнул, что дефицита новых машин на российском рынке больше нет.

В марте Чемезов уже отмечал, что экспансию китайских автомобилей на российский рынок необходимо как-то ограничивать, альтернативы этому процессу нет. Таким образом он прокомментировал вопрос о продажах «КамАЗов» и «Москвичей».

Ранее ассоциация «Российские автодилеры», представляющая интересы более 1,6 тысячи дилерских центров по всей стране, обратилась к Минфину и Минпромторгу с просьбой назвать получателей средств утилизационного сбора. По оценке организации, его резкий рост (на 70-85 процентов в текущем году) приведет к тому, что в 2030 году только от 5-7 процентов российских граждан смогут позволить себе новый автомобиль.

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      Платон Щукин
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