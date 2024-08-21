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11:15, 21 августа 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении пунктов управления БПЛА ВСУ

«Русский Херсон»: ВС России уничтожили в Херсоне пункты управления БПЛА ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные уничтожили в Херсоне пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила организация подполья «Русский Херсон», передает ТАСС.

«По нашим координатам было уничтожено: пункты управления БПЛА [ВСУ, 10 плавсредств противника», — сообщили представители «Русского Херсона».

Ранее стало известно об уничтожении на Днепре диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Российские военные при помощи дрона-камикадзе нанесли удар по украинским солдатам. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона также сообщал о террористической тактике украинской армии в Херсонской области. Он указал на направленные удары ВСУ на мирных людей и гражданскую инфраструктуру.

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      Екатерина Грищенко
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