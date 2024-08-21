Samsung выпустит складной смартфон из титана

The Elec: Samsung выпустит складной Z Fold 6 Slim с титановым корпусом в 2024-м

Южнокорейская корпорация Samsung запланировала выпуск еще одного складного смартфона до конца года. Об этом сообщает издание The Elec.

По информации инсайдеров, компания начала планировать производство устройства под названием Galaxy Z Fold 6 Slim. Характерстики смартфона, как и его цена, не раскрывается. Однако источники рассказали, что Samsung впервые представит складной аппарат с титановым корпусом.

Уточняется, что окончательное решение по материалу для задней панели Galaxy Z Fold 6 Slim будет принято в ближайшее время, а затем начнется производство девайса. Смартфон будет выпущен в конце 2024 года, но может появиться только в Южной Корее и ряде избранных рынков.

По словам журналистов медиа, до выпуска Galaxy Z Fold 3 Samsung использовала в качестве основного материала для складных телефонов нержавеющую сталь. После 2021 года компания начала применять армированный углеродным волокном пластик (CFRP). Этот материал выбрали в том числе ради функции распознавания стилуса S Pen, которая не работала с металлической задней панелью.

Корейская корпорация Samsung представила новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 10 июля. Топовый девайс серии Galaxy Z Fold 6 в России оценили в 190 тысяч рублей.